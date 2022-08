Por las redes sociales circulan varios videos de infidelidad y causan todo tipo de reacciones en los internautas.



Recientemente se conoció el caso de una mujer que grabó el momento cuando a su pareja le entra a una llamada de un “desconoSido”. Como tenía el celular conectado al carro, fue evidente que alguien lo estaba solicitando.

Sin embargo, algo no le cuadraba a Katherine Perales, ya que se dio cuenta que había un error de ortografía en aquella palabra. Desconocido estaba con “S”.



Esto llamó la atención de la chica, por lo cual, le preguntó al hombre que porqué no contestaba. A lo que él le dice que tranquila que era un “desconocido”. Luego el sujeto se confesó y le aclaró a Perales que era su ex, la madre de su hijo.



Ella indicó que desde que lo conoce la tiene guardada así. A lo que ella comenta “yo tengo al mío como “el cacas””.