Celebridades muestran su apoyo a Elliot Page tras declararse transgénero

Para empezar, la actriz australiana Ruby Rose - conocida de series como 'Orange Is the New Black' y 'Batwoman'- le comentó en su post en Instagram: "te amo, te amo, te amo". Posteriormente, la cantante Miley Cyrus también le escribió: "¡Elliot gobierna!", seguido de emoticones de corazones negros. Por su lado, la actriz Julianne Moore dijo: "Te amo Elliot y estoy tan feliz por ti".

Otras celebridades reaccionaron en Twitter, por ejemplo, el actor Mark Ruffalo le expresó: "Felicitaciones Elliot, por comprometerte con la plena expresión de tu ser y por ser tan abierto y sincero al respecto. Has hecho de este mundo un lugar más tolerante y amoroso con tu compromiso, coraje y vulnerabilidad. Tenemos la suerte de tener figuras públicas como tú".

Congratulation, Elliot, in committing to the full expression of your self and being so open and candid about it. You have made this world a more tolerant and loving place with your commitment, courage, and vulnerability. We are lucky to have public figures like you. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) December 2, 2020

James Gunn, director de 'Guardianes de la galaxia' y 'The Suicide Squad', también publicó un sentido mensaje: "Elliot, te amo tanto, estoy orgulloso de ti y te admiro. Por favor, sigue siendo un faro de coraje, compasión y fuerza para todos nosotros".

Elliot, I love you, so much, I’m proud of you, and admire you. Please keep being a beacon of courage, compassion, and strength for all of us. 🙏❤️🙏 https://t.co/iw4wBahA1C — James Gunn (@JamesGunn) December 1, 2020

Con una nominación al Óscar por la sorprendente y aclamada comedia "Juno", Page ha dejado su huella en otras películas como "Hard Candy" (2005), "Whip It" (2009) "Inception" (2010) o las cintas de X-Men "X-Men: The Last Stand" (2006) y "X-Men: Days of Future Past" (2014).

Es de recordar que, en 2014, cuando asistió a una conferencia sobre los derechos de los homosexuales se declaró lesbiana. "Estoy aquí hoy porque soy homosexual. Y porque quizás pueda causar un efecto positivo. Ayudar a otros a que su vida sea más fácil y esperanzadora. Siento que tengo una obligación personal y una responsabilidad social en todo esto", reseña la BBC.



Ahora, conocido fuera del cine y la televisión por su gran activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTB, Page ha destacado en los últimos tiempos por su participación en la serie de Netflix "The Umbrella Academy", serie basada en los cómics del mismo nombre escritos por el músico estadounidense, Gerard Way, vocalista de la banda de rock, My Chemical Romance.