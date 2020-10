Charly García está de cumpleaños y Carlos Vives le envió un sentido mensaje

Charly García, tal vez el artista vivo más influyente del rock en español en América Latina, está cumpliendo 69 años. Carlos Alberto García (su nombre de pila) nació el 23 de octubre en Buenos Aires.

Para celebrar esta fecha, varios cantantes le enviaron en video un saludo publicado en YouTube. Uno de ellos fue el colombiano Carlos Vives: "Gracias por tanta música hermosa que cambia corazones. Te quiero mucho".

Vives, para los que no lo recuerden, tuvo una etapa en la que hizo pop y rock, en la que lanzó tres álbumes. En uno de esos trabajos musicales 'No podrás escapar de mí', 1987) hizo un cover de 'Yo no quiero volverme tan loco', una de las canciones más representativas de Charly.

Los otros artistas que le desean feliz cumpleaños a García son Benjamín Amadeo, Miranda!, Nahuel Pennisi, Soledad Pastorutti y Emmanuel Horvilleur, Kevin Johansen, Lali Espósito, Leiva, Juanse (Juan Sebastián Gutiérrez), Fito Páez, David Lebón y Pedro Aznar (en ese orden).