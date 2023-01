Chavo del 8: Carlos Villagrán anunció que se despide del personaje de 'Kiko'

Uno de los personajes que ha generado gran recordación en diferentes generaciones en Latinoamérica es 'Kiko', un niño malcriado por su madre y que vive en medio de una vecindad con el Chavo, personaje que dio vida Roberto Gómez Bolaños.

Tras décadas de personificar a este pequeño, el comediante Carlos Villagrán decidió decirle adiós, esto pese a que tuvo muchas críticas por interpretar a 'Kiko' a sus 78 años.

Y es que desde que las grabaciones del Chavo del 8 terminaron, Villagrán defendió su batalla por mantener vivo a su personaje cachetón.

Ahora el actor mexicano decidió despedirse de su personaje en medio de su gira por Estados Unidos.

Puede leer: Shakira podría tener colaboración con Karol G: el despecho las une

De acuerdo con la información suministrada por el diario El Universal, Phoenix sería la última parada de Kiko en los escenarios.

"Será el mismo 'Kiko' que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea 'Kiko', porque sería fraude para la gente", mencionó el comediante en medio de una conferencia de prensa.

"Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos, señaló el actor que ahora tiene 78 años y lleva un poco más de medio siglo interpretando a ese niño de la ficción”, agregó Villagrán agradecido con su audiencia y seguidores de tanto tiempo.

Cabe recordar, que 'Kiko' fue uno de los personajes más recordados en la televisión latinoamericana, junto a los demás del programa El Chavo del 8, pero tras algunos desacuerdos con Roberto Gómez Bolaños, Villagrán decidió apartarse del grupo e iniciar un camino aparte, esto en medio de una batalla legal por la ‘custodia’ del hijo de Doña Florinda.

También lea: Muerte de Víctor Rey Reyes: así fue la despedida del acordeonero

Y ahora con 2 años cerca de los 80, podría decirle adiós. “Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme", concluyó.