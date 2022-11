Chavo del 8: El 'indignante' capítulo que tuvo que ser retirado por una curiosa razón

El Chavo del Ocho, es sin duda alguna, uno de los programas de televisión humorísticos más vistos a nivel mundial, y pese a que ya han pasado un poco más de 50 años desde que se dio estreno, muchas personas recuerdan las ocurrencias de sus personajes dentro de la vecindad que desataba un sinfín de risas.

Si bien todos sus capítulos tuvieron grandes acogidas, no solo por las risas, si no por los mensajes reflexivos que solía dejar. Pero pese a que esta serie tuvo un gran éxito, no todos los capítulos tuvieron buena acogida, ya que la iglesia católica en México se quejó de uno en particular que generó grandes molestias.

“La boda de Don Ramón”, fue uno de los capítulos que más rememoran los fans del Chavo, ya que, para muchos, fue el momento más emotivo, ya que allí se observa a Don Ramón, que va camino al altar con “La bruja del 71” algo que nadie creía, ya que constantemente ‘Monchito’ rechazaba a ‘doña Cleo’.

Sin embargo, esto realmente es producto de la imaginación de El Chavo, ya que durante la trama de este episodio ocurre un gran mal entendido en el que la Chilindrina piensa que su papá y la ‘bruja’ están juntos.

Pero, aunque no hay declaraciones durante el episodio. Lo que se sabe es que la iglesia católica se mostró indignada ya que se muestra una pequeña distorsión en el momento en el que el Profesor Jirafales oficia como sacerdote de la boda mientras que Ñoño es su monaguillo.

Según sus convicciones, para la iglesia esto fue una falta de respeto, por lo que decidieron enviar las quejas directamente a Televisa, y por esta razón tuvieron que eliminar el capítulo, por lo que este solo tuvo que ser transmitido una sola vez.