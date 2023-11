Chayanne reveló lo que piensa de Ricky Martin

Chayanne destaca como uno de los artistas más grandes del mundo del entretenimiento, ya que aparte de ser cantante, es bailarín, compositor y actor. Las producciones más famosas en las que participó son: ‘Volver a empezar’, ‘Linda Sara’ y ‘Provócame’.

El artista estuvo como invitado en ‘Molusco Tv’ un canal de YouTube, dedicado a entrevistar a los famosos, allí el cantante de pop y baladas reveló inéditos detalles de su vida profesional.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue: “¿Por qué una colaboración Chayanne – Ricky Martin nunca se dio?”. A lo que el cantante responde: “No sé, son cosas que no se piensan, quizá no fueron los momentos, no era algo orgánico en ese momento”.