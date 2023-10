De interés: Concierto de RBD en Medellín: ¿fans encartados con la boleta?

Chayanne: letra de Necesito Un Segundo

Siéntate, que ese mudo hoy te quiere hablar

Que este ciego ya no puede ver

Que este sordo no te va a escuchar

El amor no tiene que doler

Pero hace tiempo que este amor me duele

Todo me duele

Me la paso en la calle bien solo, y tú

En la casa aburrida, ey

Me abriste mil heridas, yo

La mantenía escondidas

Esta serie ya me la vi

Y, aunque tiene varios finales

En el próximo capítulo tú ya no sales

Necesito un segundo

Que este amor es de locos

Pa' poder entender que tú no eres pa' tanto

Y yo no soy tan poco

Necesito un segundo

Pa' que cierre esta herida

Me partiste el corazón pa' llevarte la mitad

Porque tú no tenías

Ahí lo tienes, dale, llévatelo

Úsalo con otro más que yo

Borra mi teléfono, que no

Ya no voy a contestarte más

Ya no te quiero ver

Ni en pintura ni en papel

Deja de decir que yo soy tu hombre

Si ya no eres mi mujer, ya no

Hoy que me mire al espejo

Es para cantar victoria

Sí, muy linda con tu cuento, nah

Pero ya tú eres historia

Aunque te pongas más linda solamente para mí

Por fa', cierra bien la puerta cuando vayas a salir (adiós)

Necesito un segundo

Que este amor es de locos

Pa' poder entender que tú no eres pa' tanto

Y yo no soy tan poco

Necesito un segundo

Pa' que cierre esta herida

Me partiste el corazón pa' llevarte la mitad

Porque tú no tenías