Tras sus presentaciones en el Carnaval de Barranquilla, el Checo Acosta continúa dando de qué hablar, pues este miércoles realizó un comentario de manera pública que lo relaciona con la política.

Alcibiades (nombre de pila del artista) visitó su natal Soledad, Atlántico; allí asistió a una eucaristía en memoria de sus seres queridos fallecidos y al terminarse la ceremonia, el cantante le dio un recorrido a la plaza del municipio y decidió compartir a través de sus redes sociales algunas opiniones que tienen los habitantes del lugar.

Puede ver:

Además, aprovechó también para compartir algunas reflexiones al respecto: “Me gustaría trabajar por mi pueblo, por mi departamento y por mi país. Hay tantas cosas por corregir y por hacer. ¿Y saben qué? Sí se puede. El gran problema es que la gente, tanto a nivel local, como regional y nacional, ya no confían en los políticos, y han perdido la esperanza de lograr una mejor vida”, expresó.

Añadió que los ciudadanos también tienen una gran indiferencia para temas como la política y eso se ve reflejado en las jornadas electorales.

A raíz de su pronunciamiento, el artista de 57 años comenzó a recibir diferentes comentarios que lo alentarían a involucrarse en el mundo de la política, mientras otros seguidores le pedían que no se fuera a involucrar en este sector.

Lea también: Checo Acosta, papá a los 55 años, "un poco trasnochado" pero muy feliz

Sin embargo, el cantante de música folclórica, decidió aclarar la situación, también por medio de las redes sociales.

"Para aquellas personas que han preguntado por mi comentario, es simplemente eso, un comentario, un sentir de lo que vi después de salir de una misa en homenaje a mi madre Ruth; estuve en la plaza, me dio mucha nostalgia", expresó.

Agregó que conversó con la gente y lo que hizo fue interpretar el sentimiento y lo que palpó no solo de lo que se vive en Soledad, sino en todos los rincones del país. Además, explicó que sí le gustaría tomar algunas decisiones políticas, pero lo suyo es la música.

"Aclaro, me gustaría, si me gustaría, pero no puedo y por ahora no es mi intención, porque lo mío es la música; es más yo pertenezco a una empresa familiar que se llama Checo producciones, a una que se llama la oficina de Checo y estamos tratando de salir adelante con una fundación que se llama tambores y balones.

Puede ver: Fanáticos critican a Elianis Garrido por resultado de su tercera rinoplastia

"Esos son mis proyectos y me he divertido porque mucha gente comenzó a comentar sin saber, unos incluso a burlarse de mí y a hacer suposiciones, de que yo únicamente canto en Carnaval", añadió.

Para finalizar, invitó a todos los que se hicieron conclusiones sin saber, a que lo sigan en sus redes sociales y se enteren de las giras y presentaciones que hace.

Su publicación ya cuenta con más de cuatro mil reacciones y algunos de sus seguidores han dejado sus opiniones por el video, algunos aplauden sus declaraciones y otros admiten haber pensado que se lanzaría como político.