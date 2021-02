Chichila Navia habla de la muerte de Verónica, que conmovió a Colombia en 'Pa' quererte'

Chichila Navia se convirtió en una de las actrices favoritas de los colombianos en ‘Pa’ quererte’ desde que inició, interpretando a Verónica. Cada escena del personaje tocaba fibras en miles de personas, además de despertar sentimientos encontrados en las situaciones que vivía en su matrimonio.

En el reciente capítulo, los colombianos sufrieron al toparse con la dura realidad de la muerte de Verónica tras sufrir un accidente cerebrovascular, el cual no le permitió seguir adelante con sus proyectos ni despedirse de su familia. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar e inundaron las redes sociales con distintas opiniones.

Ante las preguntas e interrogantes que le enviaron sus seguidores, Navia decidió publicar un video en su cuenta oficial de Instagram, donde explicaba un poco del final de su personaje en la producción del Canal RCN, y la sorpresa que le causó enterarse del desenlace.

De acuerdo con lo que dijo la artista, para ella fue triste saber lo que sucedería con Verónica en la trama, pero cuando le contaron la finalidad de la muerte del personaje, pudo entender hacia dónde se dirigía el mensaje de la historia.

Lea también: Shakira, como en los 90, volvió al cabello de color rojo

“Yo sé que muchas y muchos me han escrito que no es justo, que están enojados, que no les parece que Verónica muera. Yo entiendo, es una historia dolorosa, es una historia difícil, y aunque está puesta en una serie, no es ficción”, indicó la actriz al inicio de su mensaje.

“Yo sé que a ustedes los tomó por sorpresa la muerte de Verónica, y a mí también me tomó por sorpresa. Yo estaba grabando la serie y un día me llamó nuestra productora y me dice: ‘Chichila, estoy muy conmovida y adolorida porque los libretistas tomaron una decisión dramatúrgica y es que el personaje de Verónica muere’”, relató Chichila sobre la forma en que le llegó este anuncio.

La actriz indicó que al enterarse de la noticia, recibió las razones y argumentos del porqué de este cambio en su papel. La colombiana explicó que la trama de ‘Pa’ quererte’ está enfocada en la paternidad y este movimiento en la historia serviría como una lección para Toño, interpretado por Pity Camacho, tras comportarse mal y arrepentirse demasiado tarde.

“La serie está centrada en la paternidad. Toño es un personaje que necesita una lección fuerte, y necesitamos reivindicarlo y que él pueda reivindicar la paternidad. A mí me habría encantado que Verónica como representante femenino, hubiese podido realizar los sueños que tenía, porque es una mujer que se estaba empoderando, que estaba logrando hacer su propia historia y ser exitosa”, agregó.

Lea además: Daniela Ospina confesó que se dejó “meter un gol” de James Rodríguez

No obstante, Navia manifestó que este mensaje iba más allá de la producción, pues constantemente recibe cientos de textos de mujeres que se identificaron con Verónica y que han vivido situaciones similares.

Por tal motivo, aprovechó este video para enviar unas palabras para evidenciar la violencia que atraviesan las mujeres día a día en el país, y que están en silencio por miedo a lo que puede saber. Chichila afirmó que no hay que quedar con enojo por la muerte del personaje, sino aprender de las moralejas que deja esta historia.

La actriz invitó a sus seguidoras a un live en Instagram, donde todas puedan contar sus anécdotas, hablar y apoyarse unas con otras en medio de los momentos complejos. Por último, Navia agradeció por su trabajo en el proyecto y el amor que le dieron sus fans.