Hace pocos días la actriz Cecilia Navia, decidió aclarar un tema por el cual hace mucho estaba siendo atacada y criticada por algunos internautas.

Y es que hay que recordar que la actriz de ‘Pa quererte’ esta casada hace varios años con el actor Santiago Alarcón, quien fue uno de los artistas que más apoyo al presidente Gustavo Petro en su candidatura, situación por la cual el artista ha sido duramente criticado.

De interés: 'Chichila' Navia reveló lío que tuvo con Santiago Alarcón, cuando este decidió contratar varios escoltas

La huilense ya cansada de los comentarios políticos en sus publicaciones, decidió responderle a uno de ellos, dejando por fin el tema claro.

En una de las últimas publicaciones de 'Chichila' , se ve un comentario de un internauta que dice: “Es una lástima que los artistas que apoyaron a Petro ya sean cómplices de este desastre”.

Al parecer no era el primer comentario acerca del tema que le hacían a la actriz, por lo que ella decide dejar un mensaje contundentemente.

'Chichila', comienza preguntándole al usuario la razón por la que dice eso y si alguna vez la vio haciendo campaña apoyando al mandatario Gustavo Petro, dejando claro que a ella no le gustaba hablar de política.

“A mí no me gusta hablar de política jamás lo hago… Mi voto es mío y no tiene nada que ver con hacer publicidad”.