Chichila Navia se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión colombiana gracias a la variada gama de personajes que ha interpretado en distintas producciones. Actualmente, la celebridad tiene enganchados a miles de televidentes con su papel de Verónica en la telenovela ‘Pa’ quererte’ del Canal RCN.

Sin embargo, más allá de su evidente talento actoral, cientos de sus seguidores de redes sociales han destacado el cambio físico que tuvo, luego de tinturar su cabello, bajar un poco de peso y adaptar sus contenidos de redes sociales a rutinas y cuidados para la salud.

Entre los comentarios que suele recibir la actriz, recientemente llamó la atención uno que realizó lo que parece ser un perfil falso (no tenía foto de un rostro ni un nombre real), en el cual criticaba su nueva apariencia física y la llamaba “desnutrida”.

“Estabas y te veías muy buena en la serie de Pablo Escobar…Te ves muy desnutrida…te falta carnita, ya no se te ven esas caderas tan buenas que tenías”, escribió el usuario de la red social.

“Bueno, mi amor…Para tu tranquilidad no estoy desnutrida, gozo de buena salud, del peso ideal para mi estatura, y además me amo tanto en talla 6, como me amé en talla 10, 12, 14”, respondió la celebridad de forma respetuosa sin darle relevancia a si era una persona real o no.

Ante esta breve y contundente respuesta, una seguidora de la actriz decidió resaltar el “ejemplo” que significa para ella Chichila Navia y enfatizar en que evidentemente se trataba de un perfil falso para insultar a los demás.

“Perfil falso, creados para destilar su corazón. En cambio para mí eres un ejemplo, si se puede y de la mejor manera, con disciplina y hábitos”, escribió la mujer, a lo que la actriz respondió: “Lo sé, mi amor, pero consideré que esta respuesta era importante darla…Muchas mujeres necesitan amarse más, sin importar cual sea su talla…jamás seremos suficiente para tod@s, así estemos flaquísimas o gordísimas, no importa, siempre habrá alguien que nos manifieste su crítica, su inconformidad”.

Tras estas palabras, Navia puntualizó que las mujeres deben ocuparse de amarse de verdad, pues “valen mucho” y no les debe importar el qué dirán.