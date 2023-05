Chicho Arias se sometió a delicada cirugía: le quitaron el 80% del estómago

MasterChef Celebrity se ha convertido con sus últimas temporadas en uno de los programas más influyentes en el mundo del entretenimiento y la gastronomía.

Le puede interesar: Chicho Arias y Frank Martínez inaugura su restaurante, bar y teatro

Cuando estamos a pocas semanas de que se estrene una nueva temporada del show de cocina más importante, uno de los finalistas del año pasado volvió a ser noticia, no por sus exquisitos platos, sino por una cirugía estética.

Se trata del comediante Chicho Arias, que enamoró a los televidentes con su buen humor y chistes que hacía sobre su desconocimiento para cocinar, razón por la que en su momento se unió a los autodenominados 'Analfabetas del sabor'.

Arias también se caracterizó por su buen apetito e incluso a veces bromeaba sobre su peso. Sin embargo, recientemente 'Chicho' contó que se sometió a una cirugía para quitarse el 80% de la barriga y bajar de peso.

"Me hice una cirugía para bajar de peso. Nueve días antes tuve que hacer una dieta semilíquida, me aislé para no ver comer a los demás", empezó diciendo.

Asimismo, dijo que a él le fue muy bien, pues tres días después de la cirugía ya estaba bien y sin dolor: "Les repito que solo les estoy contando cómo me va a mí, no soy yo el que les digo si se tienen que operar porque es una decisión médica, profesional y consultada muchas veces. Gracias por los mensajes, me ha ido maravillosamente bien, no duele y siempre estoy lleno jajajajaa".

Le puede interesar: Ramiro Meneses estrenó restaurante y se conocen los precios de los extravagantes platos

El video de Chicho Arias