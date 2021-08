Chris Carpentier reveló qué famoso preparó el peor plato en la historia de MasterChef

Lea también: Sara Uribe se cansa de las ofensas y expone a mujer que la trata de gorda

En el episodio más reciente, Marbelle y Frank se convirtieron en los protagonistas de las redes por sus comentarios y su desempeño en la competencia. Sin embargo, la intérprete de 'Adicta al dolor' desató polémica al recibir una salvación sin precedentes por parte de los jurados.

Al respecto, el chef respondió: "Todo puede pasar en Masterchef. Cabe recordar que nosotros evaluamos platos y no personas y de repente los platos están muy buenos, y no tan bueno, pero cuando están tan bueno merecen poder seguir en competencia. Hay reglas que seguir, pero se pueden hacer excepciones como en el caso de ayer", afirmó Christopher.

Puede ver: Espectacular video de Claudia Bahamon mostrando sus habilidades en el mar