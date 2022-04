Chris Carpentier y la imitación de Claudia Bahamón que divirtió en MasterChef Celebrity

Una de las grandes sorpresas que se llevaron los televidentes del canal RCN en la noche del 11 de abril, fue el especial de comediantes que hubo en la cocina de MasterChef Celebrity, ya que personajes de la talla de Hassam, Peter Albeiro, Juanda Caribe, el Mindo y Freddy Beltrán, cocinaron junto a la cuota de humor de la actual temporada que está a cargo de Pamela y Chicho.

Sin embargo, hubo hecho particular que llamó la atención y fue la ausencia de Claudia Bahamón, que, con el paso de las temporadas, se ha convertido en una de las figuras que más representa el programa junto a los tres jurados.

Por eso, para hacer un homenaje a Claudia en la cocina más famosa de Colombia, Chris Carpentier se puso una peluca rubia para imitar a la presentadora, algo que desató risas entre los concursantes que estaban haciendo sus preparaciones con atún; e inclusive trajo comentarios como el que hizo Hassam al mencionar que esa Claudia estaba como ‘cascadita’.

Además, el profesional de la cocina decía frases representativas de la oriunda del departamento del Huila, que hacía que las preparaciones que ejecutaban los participantes, estuvieran acompañadas de un momento divertido.

Ante esto, Claudia Bahamón no se quedó con esa y le respondió al chef a través de su cuenta de Instagram, y acompañando un pequeño video de lo que fue la imitación, dejó el siguiente mensaje “Soy alérgica a los cambios de temperatura, a los olores fuertes, a las especias en la cocina, al polvo, a todo!!!. Jajajajajaja así que no hago más que estornudar!, pero obvio nunca sale al aire. Si así estornuda, que culpa. Chris Carpentier no me respeta”, dejando ver la buena relación que tienen entre ellos, y además lo divertido que le pareció lo hecho por Carpentier.