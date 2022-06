Chris Evans, interprete de Capitán América, explica por qué comenzó a seguir a Shakira

Desde que se hizo pública la ruptura de Shakira y Piqué, los medios de comunicación y sus fanáticos están al tanto del futuro amoroso de la cantante. Incluso, hasta el mismo Chris Evans la siguió en su Instagram. Además, durante una alfombra roja le preguntaron al actor lo que pensaba acerca de este tema.

La separación de la pareja que ya llevaba 12 años fue un ‘boom mundial’, puesto que hace algunos meses todavía compartían momentos por medio de redes sociales, sin embargo, muchos medios de comunicación informaron que el romance venía mal hace unos tres años, de tal manera que habían decidido tener un ‘relación abierta’.

Por el momento, no se conoce con claridad cuál fue el motivo para terminar. Mientras tanto, seguidores de la barranquillera han especulado sobre su futuro amoroso y hasta ‘Capitán América’ ha sonado como un posible pretendiente, ya que hace un tiempo se empezaron a seguir.

Cuando se estaba realizando la premier de la película ‘Lightyear’, la prensa no perdió la oportunidad de cuestionar al actor sobre sus intenciones con la intérprete de ‘Te felicito’, a lo que no dudó en aclarar la situación, “no, no nunca la he conocido, pero soy un gran fan”.

Inmediatamente la periodista replicó, “¿Estarías en uno de sus videos, moviendo las caderas?”, entre risas dijo, “Ay Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”.