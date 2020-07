¿Chris Evans y Lily James juntos? corren rumores de un romance

El actor estadounidense, Chris Evans, y la actriz británica Lily James han desatado rumores de un amorío después de que se les captara juntos y en actitud romántica en Londres, de acuerdo con lo reportado por medios internacionales.

Hasta el momento ninguno de las celebridades se ha pronunciado al respecto, pero por lo pronto sus fotografías juntos circulan por las redes sociales.

More of Lily with Chris Evans in London (08/07) 📸 pic.twitter.com/JVv5weYuQT — best of lily james (@badpostslily) July 8, 2020

Lily James y Chris Evans en Londres.

¿Preparándose para "Little Shop of Horrors" (2021)?

¿O Acaso...?#ChrisEvans pic.twitter.com/4G2zu6BKBh — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) July 6, 2020

Chris Evans, aunque hace parte de la industria cinematográfica desde que tiene nueve años, alcanzó la cima del éxito con su interpretación del 'Capitán América' protagonizando tres películas en solitarios sobre el héroe, además de participar en la franquicia de 'Avengers' (Vengadores). Finalmente, soltó el escudo en 'Avengers: Endgame' (2019).

Por su lado, la británica ha trabajado tanto en cine como en televisión. Algunos de sus títulos en la pantalla grande son: 'Furia de Titanes 2' (2012), 'Baby Driver' (2017), 'Mamma Mia! Here We Go Again' (2018) y 'Yesterday' (2019).

Se sabe que Evans vive en Los Ángeles (Estados Unidos) y James en Londres (Inglaterra) por lo que de haber relación, esta sería a distancia.