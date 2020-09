Chris Hemsworth revela qué pasará con 'Thor' en el Universo Marvel

Actualmente está en desarrollo 'Thor: Love and Thunder', la cuarta película de la franquicia sobre el 'dios del trueno' que contará con Taika Waititi como director y con el regreso de Natalie Portman interpretando en esta ocasión a una versión femenina del héroe y, por supuesto, también estará Chris Hemsworth, quien lleva encarnando a 'Thor' desde la primera cinta estrenada en 2011.

Sin embargo, después de que colegas como Robert Downey Jr. y Chris Evans colgaran sus trajes de superhéroes en 'Avengers: Endgame' luego de que cada uno tuviera de a tres películas por separado sobre sus personajes, Iron Man y Capitán América; ¿cuál es el futuro para Thor después de esta cuarta entrega? Pues bien, Hemsworth lo tiene claro, de momento no piensa jubilarse.

Así lo dijo en una entrevista con Elle Man, "No voy a entrar en ningún período de jubilación. Thor es demasiado joven para eso, ¡Tiene solo 1500 años! Definitivamente no es una película con la que me despida de esta marca. Por lo menos eso espero".

'Thor: Love and Thunder' contará con Chris Hemsworth y Natalie Portman como protagonistas. Es de recordar que, anteriormente la actriz dio vida a la doctora 'Jane Foster' en 'Thor' (2011) y 'Thor: un mundo oscuro' (2013). Además de tener un breve cameo en 'Avengers: Endgame' (2019). Empero, en esta historia encarnará una versión femenina del superhéroe.