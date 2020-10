Chris Pratt es víctima de bullying en redes sociales y Avengers lo defiende

Recientemente, las redes sociales se volcaron en contra del famoso actor Chris Pratt y lo ubicaron en medio de las críticas por sus inclinaciones políticas y religiosas. Varios usuarios cuestionaron a la celebridad y lo juzgaron por el estilo de vida que lleva.

A través de una publicación que realizó el guionista Amy Berg, donde compartió fotos de los cuatro famosos ‘Chris’ (Pratt, Hemsworth, Evans y Pine) de Hollywood, pidió a los espectadores, a modo de encuesta, que eligieran a uno para descartarlo del grupo.

One has to go. pic.twitter.com/HUWnbQOA43 — Amy Berg (@bergopolis) October 17, 2020

Entre los comentarios predominaron las críticas y opiniones negativas sobre Pratt, intérprete de Star-Lord, por las ideas políticas que tiene, ya que lo acusan de respaldar y apoyar la campaña de Donald Trump. Los usuarios indicaron que el artista prefirió no formar parte de la iniciativa que organizaron los hermanos Russo, la cual iba a favor de Joe Biden y contaba con la participación de otros ‘Avengers’.

Algunas personas arremetieron contra la celebridad y lo señalaron de pertenecer a una iglesia que tenía prácticas anti-LGBTQ, además de presuntos vínculos con movimientos supremacistas blancos. Al recibir esta clase de comentarios, sus compañeros del Universo Cinematográfico de Marvel salieron en su defensa y pidieron respeto.

Uno de los que se pronunció y destacó lo bueno del actor fue su compañero Robert Downey Jr., que publicó una foto junto a Pratt para ofrecer su apoyo y evadir esta clase de actos que lo “cancelan” entre los fans.

“Qué mundo este…estos ‘libres de pecado’ están lanzando piedras contra mi hermano Chris Pratt. Un cristiano auténtico que vive según sus principios y que nunca ha demostrado nada que no fuera positividad y gratitud. Si tienen algún problema con Chris, tengo una buena idea. Elimine sus cuentas de redes sociales, piensen en sus propios defectos de carácter, trabaje en ellos, luego celebre su humanidad”, afirmó el intérprete de Iron Man en Instagram.

De igual manera, otra de las celebridades que participó de esta iniciativa de apoyo a Chris Pratt fue Zoe Saldana, que le dio vida a Gamora, pues aprovechó para hablar desde su perspectiva y las experiencias que vivió con él en los rodajes de diferentes cintas.

“Acabo de enterarme de este sinsentido. Chris Pratt es el mejor tipo del mundo. He pasado horas y horas compartiendo mis verdades más profundas con este hombre, y él conmigo. Por favor, dejen de dar por sentado lo que él cree, en política o en cualquier otro ámbito, solo porque es cristiano”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.



No matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up and handle it.

-Tupac

You got this @prattprattpratt . Your family, friends, colleagues & everyone who’s ever crossed paths with you knows your heart and your worth! — Zoe Saldana (@zoesaldana) October 21, 2020