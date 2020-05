Christian Chávez fue acusado por su exnovio de agresión física

El actor y cantante mexicano, Christian Chávez - quien saltó a la fama por su participación en la serie 'Rebelde' e integrar el grupo musical RBD - está en el ojo del huracán después de que su expareja - el maquillista holandés, Maico Kemper - lo demandara por haberlo golpeado en la cabeza con una botella de tequila, según contó en una entrevista con el medio mexicano TV Notas.

La discusión entre ambos habría sucedido el pasado 23 de abril cuando Kemper habló con Chávez sobre su relación y le hizo algunos reclamos por abusos en su contra.

"Me dijo que estaba loco y borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila", reseña Infobae.

Tras lo acontecido, Kemper se desmayó y al despertar Christian le habría dicho que el golpe en la cabeza fue el producto de una caída, historia que habría repetido en el hospital.

Sin embargo, el holandés se fue del apartamento que compartía con el actor y la relación llegó a su fin.

Por otro lado, Christian Chávez publicó un comunicado en sus redes sociales afirmando que, "por temas legales sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad. Sin embargo, puedo compartirles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo... Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente".

Tras la separación del grupo RBD en 2009, Christian Chávez al igual que la mayoría de sus compañeros lanzó un álbum debut llamado 'Almas transparentes' en 2010. Posteriormente se dedicó principalmente a la actuación. Ha participado en producciones como 'Hasta que el dinero nos separe', 'Despertar contigo', entre otras.