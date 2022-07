Christian Nodal contó la razón de su problema de ansiedad

Christian Nodal en una entrevista para Rolling Stone México habló sobre su problema de ansiedad y los momentos difíciles que ha tenido que pasar. Contó que intentó quitarse la vida y que gracias a su abuela la historia fue diferente.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!”, dijo el cantante.

Relató que en ese momento su madre sufría de epilepsia y su padre trabajaba, por esta razón, su abuela Rosario Gil Palomares, a quien la llamaban cariñosamente ‘Chayo’, cuidó de él.