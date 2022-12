Christian Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que a Belinda: le llueven críticas

Sin duda alguna, las noticias más compartidas este año en el mundo del entretenimiento han sido aquellas que tienen que ver con la vida amorosa del cantante mexicano Christian Nodal. En septiembre las redes sociales estallaron cuando el artista le dedicó la misma canción a su actual pareja que le había dedicado a su ex Belinda, meses atrás.

El artista mexicano dedicó a la también cantante Cazzu el tema “Eso y más” de Joan Sebastián, la cual habla sobre todas las cosas que una persona está dispuesta a hacer por su ser amado.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida”, inició el cantante.

Christian Nodal expresó entre gritos: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.