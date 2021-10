El cantante de música popular Christian Nodal nuevamente está en boca de los medios, pero esta vez no por su relación con la hermosa Belinda, sino porque en medio de un saludo a sus fans perdió su icónico anillo, en forma de calavera.

Un video que se hizo viral grabado por sus fans muestra cuando el artista brinca de felicidad y se acerca a darle la mano a sus fans, en un estadio, cuando el anillo 'se le cae' y queda en manos de una fanática, que luego se convertiría en tendencia porque fue acusada de haber robado la joya del cantante.

Y aunque para muchos fanáticos es un sueño tener alguna prenda o algún objeto de su artista favorito, en esta ocasión no fue así, pues la joven después de toda la polémica salió a dar la cara para que pararan los ataques y a confirmar que ella no se robó el anillo y que lo iba a devolver.

“… Se le salió literal el anillo, yo no me lo robé para que no anden diciendo cosas, se le salió y yo dije ¡El anillo, el anillo! y nadie me ‘peló’ (poner cuidado) y dije lo voy a guardar, me contactaron y ya con eso lo voy a devolver, pero queda una muy buena anécdota”, expresó la joven rubia a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Momento en que se le cae el anillo a Nodal