Christopher Lloyd, de 'Volver al futuro', no participará en el Comic Con Colombia

El actor Christopher Lloyd, quien había confirmado hace algún tiempo que iba a participar en el evento de Comic Con Colombia, tuvo un inconveniente y por medio de un comunicado informó que no será posible su presencia en el evento.

El actor de 83 años, participó en las icónicas películas de ‘Volver al futuro’, la cual fue lanzada por primera vez en 1985 y desde ese momento se convirtió en una de las producciones más representativas a nivel mundial, pues su trilogía aun es transmitida por diferentes canales televisivos y plataformas de streaming.

Por medio de un comunicado publicado por Corferias y Comic Con Colombia, el actor informo a sus seguidores su inasistencia, “desafortunadamente, por circunstancias que se me salen a mí y a Comic Con Colombia de las manos no podré viajar esta vez. Lamentablemente, esto significa que no podré asistir. Comic Con Colombia, por favor sepan que los organizadores han hecho todo lo posible para tratar de hacer que esto suceda justo hasta el último minuto".

De igual manera, el actor pidió disculpas por no participar, "siento mucho que no podré hacerlo en esta ocasión, espero mucho visitar su hermoso país, de verdad quiero hacerlo en el futuro".

Aun así, envió un saludo a todos los participantes de la Comic Con, “por favor disfruten el evento y sepan que mi espíritu los acompaña”.

Planet Comics y Corferias comunicaron a sus asistentes y las personas que adquirieron el Meet&Greet, que pueden realizar el respectivo trámite para hacer efectivo el reembolso de la compra para realizar la foto y tener el autógrafo del actor.