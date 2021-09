No eran rumores, finalmente se confirmó que el cantante venezolano Jesús Miranda, más conocido como Chyno, se separó de su esposa, la modelo Natasha Araos, con quien tienen un pequeño hijo.

Pese a que lo negaron en varias oportunidades, este miércoles a través de un video en sus redes sociales Chyno confirmó en medio de lágrimas que ya no tiene una relación amorosa con Natasha.

"Esta parte del video me da mucho sentimiento y tengo que confesárselo y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa e irrespeté mi hogar también y no estamos juntos como pareja desde hace más de un año", expresó el artista en un corto video en su cuenta de Instagram en el que lo acompañó su ex lo que desató rumores de una posible infidelidad.

Lea también: Chyno confiesa que aún padece secuelas de covid como el trastorno del habla

Pidió respeto por su hoy exesposa, quien ha sido atacada por supuestamente haberlo abandonado en medio de la dura enfermedad que afronta Chyno a causa de las secuelas por contagio de covid-19 que lo llevaron a quedar paralítico. Aseguró que todas esas acusaciones son falsas y aclaró que ella, pese a que se separaron, siguió acompañándolo en el proceso de recuperación.

Natasha también se pronunció en el video y mostró su apoyo al cantante. "Hemos vivido momentos muy duros como pareja y como familia. No solo por lo que sucedió con nosotros sino también por el tema de salud de Jesús y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto", aseguró.

La modelo venezolana le agradeció a Chyno por sus conmovedoras palabras pues fue inevitable que rompiera en llanto al escucharla hablar, y manifestó que se siente orgullosa de la familia que formaron desde hace cinco años que decidieron casarse tras una larga relación de novios.

"... que a pesar que tomemos caminos distintos seremos el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana y saludable como él se merece", finalizó diciendo Araos.

Vea también: ¿Campanas de boda? Paola Jara se ganó el ramo de la novia en un matrimonio