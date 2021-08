Chyno Miranda sufre neuropatía periférica tras el covid: de qué se trata

Chyno Miranda y el covid

La neuropatía periférica es una patología que genera una inflamación en el cerebro y genera confusión en el pensamiento, trastorno en el habla, agitación, ansiedad y otras afectaciones. Estos síntomas fueron los síntomas que vivió el cantante, quien aseguró que también sufrió de depresión y muchos cambios en su cuerpo.

Además, Chyno Miranda contó que durante este tiempo no pudo caminar y tuvo que aprender desde cero algunas cosas básicas. "No sé bien cómo es esa enfermedad, no sé, pero fueron momentos difíciles, tuve mucha depresión, tristeza y de verdad me sentí muy mal", agregó el famoso cantante.