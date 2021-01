El cantante Jesús Miranda, más conocido por su nombre artístico Chyno, sigue en su proceso de recuperación, producto de unas graves secuelas que le dejó el coronavirus, el cual llevó a que estuviera paralítico por varios meses.

¿Que el covid-19 no ataca grave a los jóvenes? El artista venezolano es prueba de que el coronavirus actúa de diferentes maneras en el organismo de las personas sean de avanzada edad o no, pues él se contagió de covid y aunque no presentó mayor malestar mientras tuvo el virus, con el tiempo se dio cuenta que lo afectaría gravemente.

Luego de unas semanas de superar la covid-19, Chyno comenzó a sentir malestar especialmente en los dedos de sus pies, sentía una especie de hormigueo que después se convirtió en adormecimiento, a tal punto que se desplomó al salir de un supermercado con su esposa y tuvo que ser hospitalizado.

Allí le diagnosticaron una enfermedad neurológica, producto del coronavirus, que le estaba causando perder la movilidad en sus extremidades, por lo que tuvo que someterse a rehabilitación física para aprender a caminar de nuevo. Por muchos momentos sintió que no volvería a ser el de antes.

Fue hasta noviembre que el cantante pudo caminar de nuevo por sí solo, y dieron a conocer la enfermedad que padecía a los medios de comunicación, sin embargo, aún presenta complicaciones en su salud, aunque ya está en casa.

Este domingo aprovechó para compartir a sus fanáticos que está esperando que le permitan regresar a sus labores y poder de nuevo hacer lo que más le gusta: cantar.

“Esperando la luz verde para arrancar. Quería compartir con ustedes que me siento feliz por los avances que estoy teniendo. Cada día doy mi 100% para demostrarme que puedo y que soy mucho más fuerte que esto. Hoy más que nunca estoy aferrado a Dios y a mi familia porque son los que me dan la fuerza para seguir luchando”, expresó a través de su cuenta en Instagram.

“Todos los días es una batalla constante. Es como las películas del mal controla el bien, pero al final, el que esté con el poder de Dios en su corazón siempre saldrá victorioso”, agregó Chyno con una reflexión en la que llamó a sus seguidores a tener esperanza y salir adelante antes los obstáculos que puedan estar teniendo.

“Cómo dice mi tatuaje: “siempre saldrá el sol” pero ahora puedo decirte que entendí que el sol está dentro de mi y en cada uno de ustedes”, puntualizó.