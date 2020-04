Chyno y Nacho sellan su reconciliación con la versión acústica de 'Raro'

Los artistas venezolanos Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocidos como Chyno y Nacho, lanzaron este viernes una versión acústica de su éxito "Raro", el tema que marca el inicio de una nueva etapa en su relación entre ellos y con su público para los que, según dijeron a Efe, viene "mucho más".

En una charla digital, en la que Chyno estaba en su casa en Miami (EE.UU.) y Nacho en un lugar no identificado en la Isla de Margarita (Venezuela), los artistas contaron que la idea de volver a hacer música juntos comenzó a través de conversaciones que sostuvieron en la aplicación de texto Whatsapp.

"Primero nos encontramos en persona y después empezamos a hablar de la posibilidad de volver a hacer algo juntos", indicó Nacho.

Ambos artistas aseguraron que tuvieron la oportunidad de conversar y aclarar muchos de los problemas que les habían llevado a romper el dúo con el que por 12 años se habían posicionado como uno de los referentes de la música urbana tropical.

Además, lo describen como un proceso similar al que les llevó a grabar "Raro At Home Live", con formato acústico y acompañado de un video casero, que los artistas produjeron y grabaron ellos mismos en sus casas.

Ninguno de los dos quiso entrar en detalles o decir quién fue el que tomó la iniciativa. De hecho, durante toda la entrevista fue evidente que ambos estaban pendientes de turnarse las respuestas y ser muy cuidadosos con sus palabras.

Lo que sí dejaron claro fue que el acercamiento comenzó por la parte personal. "Nos extrañabamos", reconoció Chyno, quien recordó que ambos fueron testigos de la transformación de sus vidas desde el momento en que comenzaron a ser adultos y arrancaron la parte más exitosa de sus carreras artísticas.

"Yo aprendí a ser papá viendo a Nacho, pues estaba con él cuando tuvo a sus hijos", reveló Chyno, cuyo bebé Lucca cumplió su primer año el 9 de abril.

Por eso escogieron "Raro" como la canción para regresar. De alguna manera tocaba el asunto de sus diferencias pero se mantenía dentro del tipo de temas que caracterizan el sonido de Chyno y Nacho.

Sin embargo, la selección de la canción representa mucho más. Demuestra "una maduración muy importante, no solo para apreciarnos entre nosotros, sino también celebrar el talento de otros artistas", -el tema musical no es de su autoría-. Antes, la mayoría de las canciones del dueto eran compuestas por el propio Nacho.

El futuro trae mucho más

Los artistas rechazaron describir la nueva etapa de sus carreras como un retorno. Tampoco se declararon dispuestos a decir cómo ven su trabajo en separado en conjunto en el futuro.

"Lo vemos tan incierto como el resto del mundo", reconoció Nacho, en referencia a los efectos de la pandemia del coronavirus en la industria discográfica.

Sin embargo, confirmaron que tienen nuevos proyectos en conjunto, para los que parecieron usar la nueva versión de "Raro" como prueba.

"Fue justamente raro grabar cada quien en su estudio y hacer el video así, pero también fue divertido", indicó Chyno.

Eso no significa que queda cerrada la posibilidad de seguir con proyectos individuales. La única regla que parecen haberse puesto es la de "proteger" su marca y a su público.

Y es que ambos parecen haberse dado cuenta de que juntos son mucho más poderosos que separados.

La primera versión de "Raro" lleva casi 33 millones de visualizaciones en un mes, una cifra que no han alcanzado algunos de sus temas como solistas en uno o dos años.

El efecto del coronavirus en sus vidas va más allá de haber reinventado en un mes un tema importante para sus carreras. Mientras Chyno está confinado en su apartamento en Miami con su esposa y su niño, Nacho lleva más de dos meses sin ver a sus cuatro hijos.

"Es algo que me está costando muchísimo aunque siempre estamos buscando la forma de estar juntos. Hasta hacemos juegos por Facetime, pero no es lo mismo", admitió.