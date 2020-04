Lea también: BTS sorprende bailando al ritmo de 'Con Calma' de Daddy Yankee

3. 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' (2019): En esta historia Zac Efron se mete en la piel del asesino en serie Theodore Robert Cowell Bundy, mejor conocido como 'Ted Bundy', uno de los criminales más temidos de Estados Unidos al acabar con la vida de más de treinta mujeres, y aunque insistió por muchos años en su inocencia, poco antes de su ejecución en la silla eléctrica decidió confesar varios de los homicidios, pero no los admitió en su totalidad.

Director @JoeBerlinger made his chilling new film #ExtremelyWicked to give viewers the same experience of betrayal and deception that Ted Bundy created with everyone around him, including his girlfriend Elizabeth Kloepfer — whose nonfiction memoir is the basis for the film. pic.twitter.com/LoQNRKCkrb