Cine Colombia reabrirá sus salas a partir del primero de mayo

Aunque todavía no se conoce con exactitud la cartelera de cine que estará disponible a partir de esa fecha, con la reapertura de las salas de Cine Colombia el país nuevamente tendrá estos espacios disponibles en su totalidad para el público, puesto que anteriormente empresas como Royal Films, Cinemark, Cinepolis y Procinal ya lo habían hecho.

Inicialmente la reapertura de salas desde el inicio del confinamiento en Colombia, ocurrido en Bogotá el 20 de marzo de 2020, se dio nueve meses después de esa fecha, es decir, el jueves 26 de noviembre de 2020 algunas ciudades habilitaron las salas de cine aunque con restricciones, entre ellas, la prohibición de alimentos, aunque después la medida se flexibilizó.

Sin embargo, en el caso de Cine Colombia, esa empresa mantuvo la decisión de cierre por unos meses más, impulsando simultáneamente los autocines, en Unicentro Bogotá y en el municipio de Chía (Cundinamarca), actualmente con películas como Tom y Jerry y Caos: el inicio.

Cine en el mundo

Esta medida se suma a otras que han tomado diferentes ciudades del mundo, entre ellas, Nueva York, que reabrieron el pasado 5 de marzo con importantes medidas de seguridad casi un año después de que la Gran Manzana iniciara su confinamiento, que llevó a todo el sector del entretenimiento a tener que frenar en seco.

Aunque la mayoría de los cines del estado de Nueva York obtuvieron permiso para empezar a operar de nuevo el pasado mes de octubre, no fue así para los de la metrópolis, que no recibieron el visto bueno hasta finales de febrero por parte del gobernador, Andrew Cuomo, quien definió el 5 de marzo como el primer día de su "vuelta a la normalidad".



Sin embargo, Cuomo ordenó que los cines tienen que limitar su capacidad al 25 %, y que el número de personas en una misma sala no puede exceder las 50, lo que ha llevado a algunos a retrasar la apertura aun más, ya que no consideran que vaya a ser económicamente viable recibir a tan pocos clientes.