Andrea, niña de “Me la mecatié en cositas”, reaparece 25 años después de La Vendedora de Rosas

Andrea, la niña de “Me la mecatié en cositas”

Recientemente, en redes sociales se conoció un video del canal de Facebook Medallo City donde reapareció Mileider Gil, la famosa Andrea de la película La Vendedora de Rosas. Tras casi 25 años de haberse realizado la película, ella contó detalles inéditos.

Mileider Gil, recordada por haber dicho la frase “Me la mecatié en cositas” que es parte ahora de la cultura popular en muchas regiones de Colombia, dijo que llegó a la producción cuando apenas tenía 8 años y acabó grabando cuando estaba cerca de los 10 años.

“Me siento muy contenta porque La Vendedora de Rosas es una película que ha pasado por muchas generaciones y muchas personas no la olvidan. Aunque pensábamos que la película iba a ser algo pasajero realmente no fue así”, dijo.