Censura china obligó a eliminar escena de beso en Mulán

La escena de un beso entre 'Mulán' y su interés amoroso 'Cheng Honghui' para el 'live - action' del clásico de Disney fue eliminada con el fin de lograr la aprobación del mercado chino, uno de los más importantes del mundo y cuyos niveles de censura están bastante altos.

"Fue muy hermoso (la escena), pero la oficina de China dijo: - No, no puedes, eso no le parece bien al pueblo chino - Así que lo sacamos", expresó la directora de la producción, Niki Caro, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

