El colombiano que salió del Sena para brillar en Hollywood: trabajó en 'Oppenheimer'

Desde que descubrió cuál era su pasión, este artista no ha dejado de estudiar, pues considera que la capacitación constante, tanto en lo teórico como en la técnica, así como aprender y perfeccionar el nivel de inglés, es fundamental para hacer parte de grandes proyectos.

"La industria evoluciona rápidamente, así que es importante actualizarse en las nuevas herramientas, como en diferentes procesos y disciplinas para ser cada día mejor", expresa.

Asegura que su paso por el SENA le dio muy buenas bases para su desempeño en el mundo de los efectos especiales: "En el SENA aprendí muy buenas bases, aprendí el flujo de animación 3D, y ese mismo flujo es el que trabajamos en los diferentes estudios en los que he tenido la oportunidad de desarrollar importantes proyectos. Fue muy bueno el aprendizaje del SENA, es una Entidad que tiene excelentes docentes; el programa de Animación 3D es muy completo y pienso que es un muy buen punto de partida para quienes quieren enfocarse en trabajar en grandes producciones ya sea a nivel local, nacional o internacional", manifiesta desde Montreal (Canadá), donde actualmente reside.

Desde 2021, Sergio Rincón hace parte de Visual Effects Society (VES) y actualmente trabaja como Motion Graphics Designer en DNEG, estudio que ganó el premio Óscar a mejores efectos especiales en el 2022 por la película 'Dune', y donde ha tenido la oportunidad de participar en producciones como 'Extrapolations' (Apple TV - 2023), 'The Witcher' – 'Blood origins' (Netflix) y 'Oppenheimer' (2023). Actualmente hace parte de la película 'Spy Kids Armageddon', que se estrenará en Netflix a finales de 2023.

'Uncharted', 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' y 'Hawkeye' también figuran en la lista de las grandes producciones en la que ha trabajado, quien logró convertir en realidad un sueño que parecía lejano, como de otro mundo. Así, su vida pasó del SENA al cine.