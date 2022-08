Estudié actuación con crédito de Icetex: colombiana que debutó en cine junto a Brad Pitt y Bad Bunny

“Teníamos una clase que se llamaba 'Bussinnes of acting'. La aproveché bastante, compré un libro que sale cada año donde aparecen los managers y agentes. Hice una lista de cien agentes, les mandé correo a todos y solo me respondió uno. Me dijo que inicialmente podría representarme para participar en comerciales”, sostuvo Andrea Muñoz en RCN Radio.

Luego de esto ganó casting para participar en un comercial, mientras seguía trabajando como mesera. A los seis meses agentes de cine y televisión la firmaron para poder actuar en cine y televisión.

Después de dos años sin trabajar llegó la opción de hacer casting para la película “Tren Bala”, basada en una novela japonesa de Kôtarô Isaka, que mezcla humor negro y acción.

“En agosto de 2020 llegó la audición para este personaje, cuando vi que en el elenco estaba Brad Pitt dije no voy a quedar, pero me presentó con la intención de que la directora de casting me conozca y bueno al mes me llamaron. Creería que se presentaron unas 200 personas para este personaje”, dijo Andrea.

También sostuvo que solo una semana antes supo que su personaje llamado Mrs. Wolf sería la esposa del cantante puertorriqueño Bad Bunny en la película que hasta el momento ha recaudado más de 44 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

“Para mí no era fácil porque las escenas incluían besos con él, me ayudó mucho porque es muy sencillo, es tímido, cero exigente; es interesante que una persona con tanto poder mediático se mantuviera tranquilo y bueno al fin de cuentas los dos estábamos debutando en el cine”, indicó.

Andrea contó que no pudo conocer a Brad Pitt en el rodaje porque se dio en el marco de la pandemia y el día que tuvieron que grabar en el set estaba el doble de acción del estadounidense y que se saludaron en la premier de la película.

Finalmente, la actriz colombiana reveló que sueña con interpretar a una superhéroe en el cine y en poder actuar junto a celebridades como Zendaya y Óscar Isaac.