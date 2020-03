[Fotos] Este es el nuevo batimóvil

Las fotos publicadas, además, muestran más detalles del nuevo traje de Batman: la parte inferior y las protecciones de los brazos, por ejemplo, que parecen acercarlo al traje del videojuego 'Arkham Knight'.

La película 'The Batman' se estrenará en junio de 2021. Robert Pattinson interpreta a Bruce Wayne/Batman. La música está a cargo del ganador del Óscar Michael Giacchino.

La producción, además, cuenta con un elenco de alto nivel: el británico Andy Serkis interpretará a Alfred Pennyworth, el mayordomo de Wayne. El estadounidense John Turturro encarnará al capo de la mafia Carmine Falcone, uno de los hombres más poderosos de Ciudad Gótica. El irlandés Colin Farrell estará a cargo de Oswald Cobblepot, el famoso Pingüino. Paul Dano dará vida a Edward Nashton (El Acertijo), y Zoë Kravitz a Selina Kyle.

A ellos los acompañarán los actores Jeffrey Wright y Peter Sarsgaard, que encarnarán a Gordon y el fiscal Gil Colson, respectivamente.

