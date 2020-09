Halle Berry dice que su carrera "se puso un poco más difícil" después de ganar el Óscar

En el año 2002 la estadounidense, Halle Berry, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Óscar en la categoría de 'Mejor Actriz' por su trabajo en la cinta 'El pasado nos condena' (Monster's Ball). Sin embargo, aunque se supone que la codiciada estatuilla debería abrir el camino para que importantes directores toquen a la puerta ofreciendo buenos personajes, en el caso de Berry las cosas tomaron otro rumbo.

En medio de una entrevista con Variety, la actriz de 54 años de edad se sinceró al respecto. "Creo que se debe en gran parte a que no había lugar para alguien como yo... Pensé: 'Oh, todos estos grandes guiones van a llegar a mi camino; estos grandes directores van a estar llamando a mi puerta'. No sucedió. De hecho, se puso un poco más difícil. Lo llaman la maldición de los Óscar".

Tras triunfar en los Premios de la Academia, Halle Berry pensó que su estatuilla sería la llave para el cambio, y que más mujeres negras también podrían estar en su lugar. Empero, hasta el día de hoy ella se mantiene como la única mujer en ganar un Oscar en la mencionada categoría.

"A la mañana siguiente, pensé: 'Vaya, fui elegida para abrir una puerta'. Y luego, al no tener a nadie, me pregunto: '¿Fue ese un momento importante o fue solo un momento importante para mí?' Quería creer que era mucho más grande que yo, se sentía mucho más grande que yo, principalmente porque sabía que otros deberían haber estado allí antes que yo y no lo estaban".

Además de su participación en 'El pasado nos condena', la actriz ha trabajado en otras producciones como: 'Los Picapiedra' (1994), X-Men (2000) - interpretando a 'Storm' - '007: Otro día para morir' (2002), 'Gatúbela' (2004) - por la que recibió muchas críticas negativas - 'Seduciendo a un extraño' (2007), 'Gothika' (2006) y muchas más.