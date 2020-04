Henry Cavill se sentía intimidado por Ben Affleck en Batman vs. Superman

Al meterse en el papel de 'Superman', el actor británico Henry Cavill entrenó duro en el gimnasio para tener el físico fuerte y musculoso del héroe de DC Cómics, sin embargo, al conocer a Ben Affleck - quien sería su compañero de set en 'Batman vs. Superman: el origen de la justicia' (2016) interpretando al 'Hombre Murciélago - Cavill admite que se sintió intimidado por la apariencia corpulenta de su colega.

Así lo reveló en entrevista para Healthy For Men: "Pensé que estaba en buena forma al entrar en esa película. Luego conocí a Ben Affleck... Lo que llamó primero mi atención fue lo divertido que era, pero también que era un hombre musculoso. Nunca he sido el tipo de persona que se involucre en cualquier tipo de superioridad de machito, pero admito que estaba un poco intimidado, y eso me dio el deseo de apretar un poco más, porque Ben estaba realmente fuerte", reseña Cinemanía.

Lea también: "Controversias con el presidente no debe dirimirla la Fiscalía": Claudia López por investigación

Lea también: San Andrés, al borde de la quiebra a causa del coronavirus: Acodres

Además de resaltar que su compañero era "enorme", Cavill agregó: Soy insignificante en comparación".

Henry Cavill saltó a la fama al interpretar a 'Superman' en las películas 'El hombre de acero' (2013) y 'Batman vs Superman: El origen de la justicia' (2016). También participó en 'Misión imposible: Repercusión' (2018). Ahora se ha llevado muchos halagos por su actuación en 'The Witcher', serie que estrenó primera temporada el 20 de diciembre en Netflix.

Por otro lado, también se pondrá el traje de 'Sherlock Holmes' en la cinta 'Enola Holmes', en la cual compartirá créditos con Millie Bobby Brown.