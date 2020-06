Keanu Reeves se regó en elogios sobre 'Matrix 4'

Lea también: Dardos de Michael Ortega para Valenciano: "Fuiste un ejemplo para no hacer lo mismo"

Es de recordar que, la reconocida franquicia de ciencia ficción empezó con el lanzamiento de 'Matrix' en el año 1999 bajo la dirección de las hermanas Lana Wachowski, Lilly Wachowski. Posteriormente, llegaron a las salas de cine 'Matrix recargado' y finalmente, 'Matrix revoluciones' en el año 2003.

Ahora, 18 años después del estreno de la última película llegaría 'Matrix 4'.

Dentro de todo esto también hay un dato curioso, y es que el personaje de 'Neo' le fue ofrecido a varios actores antes que Reeves.

"La primera estrella de cine que buscamos fue Brad Pitt, pero estaba haciendo 'Siete años en el Tíbet', pero después dijo que estaba demasiado cansado para enfrentar esto, así que se fue. Luego fuimos con Leonardo DiCaprio, pero dijo: '¿Sabes? No puedo hacer otra película de efectos visuales', porque acaba de terminar 'Titanic'. También hablamos con Will Smith, pero terminó por retirarse", recordó le productor Lorenzo di Bonaventura en una entrevista en 2019 con The Wrap.

La última estrella en recibir la oferta fue Sandra Bullock, después de que decidieran darle un vuelvo al personaje y cambiarlo por una mujer, pero ella no aceptó el papel.