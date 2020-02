Kevin Feige casi deja Marvel por defender personaje de Black Widow en Avengers

El actor asiste a la Gala de 'Love Heals: The Season Finale' en el restaurante The Four Seasons en Nueva York (2016).

Mark Ruffalo, actor que ha dado vida a 'Bruce Banner/Hulk' desde el año 2012, reveló que el presidente de Marvel Studios - Kevin Feige - estuvo a punto de dejar su puesto por la falta de diversidad en sus producciones, especialmente porque no tenían películas protagonizadas por heroínas, por lo que estaba en conversaciones con Disney al respecto.

"Cuando hicimos los primeros 'Vengadores' (2012) Kevin Feige me dijo: - Escucha, podría no estar aquí mañana - y agregó que Ike (Isaac Perlmutter, el mayor accionista de Disney en ese momento) no creía que alguien fuera a ver una película de superhéroes protagonizada por mujeres. - Entonces, si todavía estoy aquí mañana sabrás que gané esa batalla -", expresó en entrevista con The Independent.

Según el actor de 52 años de edad, la lucha de Feige por la inclusión hizo que el curso de Marvel tomara otro rumbo. "Él cambió todo el universo Marvel. Ahora tenemos un superhéroe gay en camino, tenemos superhéroes negros y heroínas: Scarlett Johansson tiene su propia película (Viuda Negra), tenemos a Capitana Marvel... Ningún otro estudio es tan inclusivo en ese nivel".

Capitana Marvel, estrenada en marzo de 2019 y protagonizada por Brie Larson, fue todo un éxito en la taquilla. La producción logró reunir más de mil millones de dólares en taquilla.

Ahora, a finales de abril llegará a la cartelera colombiana 'Black Widow' (Viuda Negra) con Scarlett Johansson metiéndose una vez más en la piel de 'Natasha Romanoff'. Además, la historia también cuenta con otras viudas negras como Florence Pugh en el papel de 'Yelena Belova' y Rachel Weisz como 'Melina Vostokoff'.