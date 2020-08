La aclamada 'Parasite' llega a Netflix en septiembre

El aclamado filme surcoreano 'Parasite' hará parte del catálogo de Netflix en un futuro muy cercano, hecho que marca uno de los estrenos más esperados por los usuarios de la popular plataforma de contenido por streaming.

A meses de haber cautivado a la crítica en los Premios Oscar, donde obtuvo la estatuilla como Mejor Película, la cinta surcoreana estará disponible en Netflix a partir del 1 de septiembre.

"Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin recursos comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja", indica la plataforma en su lista de próximos estrenos.

Cabe recordar que en “Parasite” no solo obtuvo el Oscar a 'Mejor Película', durante la premiación también obtuvo la estatuilla como a 'Mejor Película Internacional', 'Mejor Guión Original', 'Mejor Director'.

Pese a que este es uno de los estrenos más importantes que tendrá la plataforma para el mes de Septiembre, aún se desconoce el listado completo de nuevos contenidos que llegarán a Netflix. Por ahora se conoce que también estará disponible la película “The Devil All the Time”, “Pienso en el final” de Charlie Kaufman y “The Post” de Steven Spielberg.

Recientemente, Netflix ha incorporó una serie de nuevas funciones que, según la marca, han sido pensadas para ayudar a mejorar la experiencia de usuario cuando está mirando los contenidos de la plataforma de streaming.

De ahora en adelante los usuarios contarán con una nueva opción que les permite eliminar las películas y series de la lista 'continuar viendo', la cual Netflix muestra de manera automática forma automática.

Basta con actualizar Netflix en su versión para iOS o Android, puesto que la función para eliminar contenido de la lista 'continuar viendo' solo está disponible en la última versión de la app. Una vez realizado este paso, solo es necesario pulsar los 'tres puntos' que aparecen abajo de las carátulas de una serie o película.

De inmediato aparecerá un pequeño menú de opciones en pantalla, bastará con pulsar "eliminar de la fila" y de inmediato ese contenido desaparecerá de la lista de "continuar viendo".