La verdadera historia de violencia detrás de 'Ya no estoy aquí'

'Ya no estoy aquí'

El pasado 27 de mayo fue estrenada en Netflix 'Ya no estoy aquí', del director mexicano Luis Fernando Frías de la Parra, que también escribió el guion. La película ha sido muy bien recibida por la crítica e incluso por un público que ya parece estar cansado de cintas mexicanas como las dos partes de 'No manches Frida'.

Sin embargo, a algunas personas les ha molestado porque -dicen- no representa al verdadero México, sino solo una cara violenta. 'Ya no estoy aquí' cuenta la historia de Ulises, un joven de 17 años que hace parte de la cultura Kolombia de Monterrey (estado de Nuevo León) y se ve obligado a desterrarse. En todo caso, si bien es una historia de ficción, la película parte de una realidad que no se puede negar.