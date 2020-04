Las películas de acción para ver en cuarentena, según el director de 'Guardianes de la Galaxia'

James Gunn - director de 'Guardianes de la galaxia' - acudió a su cuenta de Twitter para recomendarle a sus seguidores 54 películas de acción para ver durante la cuarentena. De este modo, el cineasta se une a celebridades como Selena Gómez y Fito Páez, quienes también han compartido sus recomendaciones.

En ese orden de ideas, recomendó famosos títulos como 'Mission: Impossible – Fallout (2018)', Robocop (1987), 'Mad Max: furia en el camino' (2015), 'Revenge' (2018), 'Nikita - La cara del peligro' (1990), 'John Wick' (2014), 'León: El profesional' (1994) y 'Captain Phillips' (2013).

A+ Action Movies to Watch in Quarantine (a thread):

Kung Fu Hustle (2004)

The Matrix (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Edge of Tomorrow (2014)

JSA: Joint Security Area (2000)

Elite Squad: The Enemy Within (2010)

Lady Vengeance (2005)

(cont'd)