'Lavaperros' y el humor negro se toman Netflix

Cabe resaltar que en el año 2008 Moreno dirigió la película 'Perro come perro', que se puede llegar a parecer un poco a lo que se está presentando actualmente, donde 'el vivo vive del bobo', pues ofrece un ambiente sórdido, con personajes que pasan por encima de los demás para lograr sus objetivos.

Para finalizar, Moreno afirma: "En la armadura del universo siempre me ha interesado la puesta en escena del asunto de la imagen religiosa, de la fe. Y el significado de estas sí es un factor común en mis películas: esa “alienación” que vivimos, bien sea por el dinero, bien sea por el consumo, bien sea por la política, bien sea por la violencia, eso que casi que llena todos estos impulsos. Eso está en la película. Otra cosa que conecta con 'Perro come Perro' es que, en últimas, todo se ha movido por una bolsa que realmente no tiene mucho dinero. Eso es parte de escenificar la locura".