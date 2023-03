¡Merecido! Brendan Fraser se lleva el Óscar a mejor actor

Y a eso se suma la agresión sexual que sufrió en 2003, durante un almuerzo de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), organizadora de los Golden Globes. Después de ese encuentro, el periodista Philip Berk, expresidente de la HFPA, lo tocó sin consentimiento en las nalgas, muy cerca de los testículos, según contó el propio Fraser a la revista QG en diciembre de 2017. El actor se sintió disminuido cuando todo sucedió: "Sentí como una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar".

Posteriormente, sus representantes le pidieron a la asociación una disculpa, pero la respuesta no fue lo que esperaba: Berk decía que no había actuado de forma indebida, y que si hizo que molestara a Fraser, fue sin intención.

Cuando Brendan Fraser reveló lo sucedido a QG, Berk lo negó y aseguró que todo se trataba de una invención.

Los tabloides y la prensa amarillista tampoco lo trataron muy bien. Mientras estuvo alejado de los reflectores, de vez en cuando salían notas sobre su "cambio físico", en las que comparaban su tonificado cuerpo de los 90 con su figura actual.

Él mismo confesaría después que, para estar en forma como se lo exigía la película 'George de la selva', tuvo que regirse con una dieta que casi lo pone a aguantar hambre. Fue en ese momento que empezaron los problemas que derivaron en la sobrecarga sobre su cuerpo que sentiría en los 2000.

'The Whale', para Brendan Fraser, significó volver al gran Hollywood pero de una forma diferente, con grandes elogios no por su forma física sino por su capacidad actoral. Aunque eso no significó olvidar los problemas del pasado: cuando lo invitaron a los Golden Globes, no aceptó porque consideró que era un acto de hipocresía de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood después de todo lo que pasó con Berk.

Pero eso no lo marginó de nuevo. Su papel como 'The Whale' le ha valido decenas de premios y un pase a la posteridad.