El profundo origen de la frase del "destructor de mundos" de Oppenheimer

La profunda historia de la frase

La cita hace parte del Bhagavad-gītā, un libro sagrado que relata la conversación entre Krishna, una de las encarnaciones del dios Vishnú, y Arjuna, su amigo y discípulo que también era un príncipe guerrero y debía enfrentarse a un ejército compuesto por amigos y familiares, una situación que lo atormenta, según reseña Wired. Krishna, que decide mostrarse con su forma universal a petición de Arjuna, termina dándole una lección sobre el deber sagrado.

El texto fue escrito originalmente en sanscrito, uno de los idiomas antiguos de la India. Y Oppenheimer sabía leer en sanscrito. La película resuelve este aspecto con una supuesta charla entre el físico y Jean Tatlock, su amante: ella toma un libro, selecciona una frase y él se la lee en inglés: "Now I am become Death, the destroyer of worlds".