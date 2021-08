Scarlett Johansson es la última incorporación hasta el momento de la película que Wes Anderson va a rodar en España, señaló este lunes la revista The Hollywood Reporter.

Johansson formará parte de un brillante elenco en el que también figuran, entre otros, actores como Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton, Margot Robbie, Adrien Brody y Jason Schwartzman.

A mediados de mayo, el alcalde de Chinchón, una pequeña localidad española situada unos 60 kilómetros al sureste de Madrid, confirmó a Efe que Anderson había decidido rodar ahí su próxima cinta.

A pesar de que la película se realizará en territorio español (su producción ya está en marcha), la trama "no tratará sobre España", adelantó Swinton en unas declaraciones a Variety.

Doble nominada al Óscar por "Jojo Rabbit" (2019) y "Marriage Story" (2019), Johansson ha sido noticia recientemente por el escándalo de "Black Widow" (2021).

Protagonista y productora de "Black Widow" y una de las grandes estrellas de Marvel, Johansson denunció a finales de julio a Disney por el estreno simultáneo en cines y Disney+ de esta película, algo que, en su opinión, la perjudicó económicamente.

Según la actriz, una parte importante de su salario dependía de los ingresos en taquilla y por eso había arrancado a Marvel la promesa de que solo se podría ver esta cinta en la gran pantalla.

"Disney (propietaria de Marvel) era muy consciente de esta promesa, pero aun así dio instrucciones a Marvel para violar su compromiso y, en lugar de eso, lanzar la película en Disney+ el mismo día que llegó a los cines", afirmó en su denuncia.

El gigante de Mickey Mouse respondió con dureza a Johansson y sostuvo que esta demanda por incumplimiento de contrato no tiene "ningún fundamento".

"Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", afirmó.

UNA NUEVA AVENTURA PARA ANDERSON

Nominado en siete ocasiones a los Óscar, aunque nunca ha conseguido llevarse la estatuilla, Anderson es un cineasta dueño de una estética absolutamente singular y reconocible, y es muy querido especialmente entre el público alternativo.

Este año presentó en el Festival de Cannes su nueva cinta, "The French Dispatch".

La película es un homenaje a Francia, inspirado por la nouvelle vague, que narra tres historias relacionadas con la corresponsalía de una revista estadounidense (similar a The New Yorker) que está al borde de la desaparición.

Benicio del Toro, Léa Seydoux y Adrien Brody protagonizan una sátira del mercantilismo en el arte; Mathieu Amalric, Edward Norton y Steven Yeun, una historia policial, y Timothée Chalamet, Lyna Khoudri y Frances McDormand, un triángulo amoroso en medio de la revolución estudiantil de mayo de 1968.

La sólida y muy original filmografía de Anderson incluye otros títulos muy destacados como "Rushmore" (1998), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007), "Moonrise Kingdom" (2012) y "The Grand Budapest Hotel" (2014).