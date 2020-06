Ryan Reynolds estropeó reencuentro citado por Hugh Jackman con los 'X-Men'

‘X-Men’ se convirtió en una de las sagas más reconocidas de 20th Century Fox después de traer a los mutantes más famosos de los cómics de Marvel a la pantalla grande. Con la primera cinta lanzada en el 2000, algunos actores ganaron fama entre los fans de esta historia.

Ahora, tras 20 años del estreno de la película original, Hugh Jackman, intérprete de Wolverine, reunió al elenco para celebrar este proyecto y hablar un poco de lo que fue participar en la franquicia.

Entre los invitados estuvieron Patrick Stewart, Profesor X; Halle Berry, Tormenta y Famke Janssen, Jean Grey. Sin embargo, en medio de la dinámica apareció el famoso actor Ryan Reynolds, que no dudó en ‘arruinar’, muy a su estilo, esta reunión y realizar algunos comentarios inesperados.

Lea también: Impuesto predial: ojo a las fechas, pagos y descuentos en Bogotá

“Toc, toc. Vaya, cuántas estrellas. ¿Era ese Ian McKellen?”, se escucha tras la interrupción del protagonista de ‘Deadpool’. Esta sorpresa provocó que el intérprete de Magneto se saliera de la videollamada y se generara una serie de silencios sobre la aparición de Reynolds.

“Espero que no les importe que me una, supongo que todos estuvimos en X-Men”, afirmó Ryan, después de que Jackman le explicara que dicho reencuentro era con motivo de los 20 años de la película original. Halle Berry no se detuvo y le indicó a Reynolds que él hacía parte de ‘X-Men Origins: Wolverine’, no de la primera cinta.

En el diálogo de las celebridades de Hollywood, aparecieron de forma inesperada James McAvoy, intérprete del Profesor X en las últimas películas de la saga, y Sophie Turner, que le dio vida a Jean Grey en su juventud, quienes indicaron que se trataba de una celebración multigeneracional.

Lea aquí: “Lo que se ve no se pregunta”: así nació la frase de Juan Gabriel

“Hay tantas líneas temporales”, aseguró Reynolds, antes de que el elenco original se sintiera incómodo y comenzara a abandonar de a poco la reunión online. Los silencios se adueñaron de la conversación, mientras ‘Deadpool’ sonreía a la cámara.

“Lo siento, en realidad pensé que esto era una reunión de ‘Game of Thrones’”, expresó Turner antes de salir de la llamada. A esto se le sumó el comentario de Famke Janssen, que puntualizó que se iría porque tenía una reunión con el elenco de ‘James Bond’.

Halle Berry, James McAvoy y Patrick Stewart se retiraron y dejaron solos a Ryan y Hugh, quienes estaban despidiéndose antes de que finalizar la videollamada. Ambos fueron sorprendidos luego de que apareciera Liev Schreiber, que gritó emocionado: “’X-Men Origins: Wolverine’ reunidos. ¡Sí!”.