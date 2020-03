Vin Diesel considera última escena de Rápidos y furiosos 7 la "mejor" en la historia del cine

En 'Rápidos y furiosos 7' (2015) se muestra una de las escenas más tristes de toda la saga y que recientemente ha sido catalogada por Vin Diesel como "el mejor momento en la historia del cine".

Al final del metraje 'Dominic Toretto' (Vin Diesel) y Brian O'Conner (Paul Walker) van cada uno en su propio carro recorriendo una misma vía hasta que se separan. A su vez, vemos una recopilación de algunos de los momentos de Walker en la franquicia. Todo esto mientras suena la melancólica canción 'See You Again' de Wiz Khalifa con Charlie Puth.

Es de recordar que, Paul Walker falleció en 2013 en un accidente automovilístico. Precisamente ese año estaba filmando la séptima película de 'Rápidos y furiosos', la cual por supuesto no pudo terminar. Sin embargo, el equipo de trabajo logró sacar adelante la cinta cambiando el guión en primer lugar, reduciendo las escenas de 'Brian O'Conner' y con la ayuda de la tecnología y de los hermanos de la celebridad, Caleb y Cody Walker, reconstruyeron varias de sus escenas.

De esta forma y con dicho momento, la familia de 'Rápidos y furiosos' se despidió del actor ante la mirada de los miles de fanáticos que asistieron a las salas de cine.