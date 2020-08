Cines de EE.UU. reabrirán con entradas a 15 centavos tras la pandemia

La mayor cadena de cines de Estados Unidos (AMC), anunció que reabrirá sus puertas el próximo 20 de agosto, en buena parte del país, tras cinco meses de cierre por la pandemia de la COVID-19, ofreciendo entradas a "precios de 1920", es decir 15 centavos, para celebrar sus 100 años de historia.



"Cuando nuestros clientes vuelvan en nuestro primer día de operaciones el 20 de agosto, les invitaremos a celebrar con nosotros el retorno del cine y a celebrar 100 años de AMC, haciendo sonreír con películas a precio de 1920, a solo 15 centavos cada una", dijo el presidente y CEO de AMC Entertainment, Adam Aron.

La empresa, fundada en 1920 por los hermanos Dubinsky en Kansas City (Misuri) y que cuenta con unos 600 cines en todo el país, planea una reapertura por fases que empezará con una primera tanda de 100 establecimientos y con medidas de reducción de capacidad, distancia social y extrema limpieza.

La apertura de los cines en EE.UU. ha ido retrasándose este verano debido a las altas cifras de contagios de coronavirus en el oeste y sur del país, y algunos estados como Nueva York o California todavía no han autorizado su regreso, mientras que sí lo permiten Florida o Texas, de acuerdo a la previsión de operaciones de AMC.



La cadena de cines ha desarrollado un programa sanitario con expertos de la Universidad de Harvard y una marca de desinfectantes según el cual habrá limpiezas entre sesiones y cada noche mediante herramientas electroestáticas, aspiradoras y filtros de aire de alta tecnología, mientras que será obligatoria la mascarilla.



La empresa dijo que espera tener abiertos unos 400 cines en EE.UU. a tiempo para los estrenos de 'The New Mutants', el spin-off de 'X-Men' con sello Disney, y 'Tenet', el nuevo 'Thriller' de Christopher Nolan, el 3 de septiembre.

Entre tanto, tras el 20 de agosto, la cadena de cines volverá a proyectar a precio reducido de 5 dólares clásicos como 'Inception' con un evento por su décimo aniversario, 'Black Panther', 'Back to the future', 'Ghostbusters', 'Grease' o 'Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back'.



El resto de cines de AMC en EE.UU., unos 200, abrirán "solo cuando lo autoricen las localidades y estados" en los que están ubicados, agregó la firma.