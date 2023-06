Cintia Cossio revela su secreto para bajar de peso en pocos meses: su respuesta impacto

Cintia Cossio tiene embobado a todos con tremendo cuerpazo y por la cirugía que se hizo en su nariz. Más de uno ha quedado impactado con su belleza y por la forma en la que interactúa con sus fans.

La influencer hace reír a sus fans con ocurrencias junto a su hermano y su cuñada, pero en esta ocasión dejó con la boca abierta a varios, al revelar qué le ayudó a bajar de peso.

Ella hizo la dinámica de que le preguntaran lo que quisiera y los internautas no perdieron la oportunidad por averiguar cómo ha hecho para estar más delgada. Algunos quedaron pensativos, porque no creían que de aquella manera se podía lograr ser más delgado.

"Lo único que hice fue dejar de entrenar. Mi contextura natural es ser delgada, siempre lo he sido. Yo entreno para tener piernas gruesas, glúteo grande y cuerpo tonificado. Pero si yo no entrenó, me adelgazo casi a la velocidad de la luz".

Cintia Cossio aseguró que no ha estado activa en el gimnasio, porque ella se enfermó muscularmente y el doctor le dijo que tenía que reposar por un par de meses.

Como tenía tanto tiempo, decidió operarse la nariz y los ojos. Luego finalizó con una frase, con el que causó gracia, pero aseguró que así era: "En pocas palabras, si no entreno me vuelvo una flaquita sabrosa", expresó.

La influencer aseguró que cumplió un mes, desde que pasó por el quirófano. En el video que subió, dijo que se sentía super bien, que fue una cirugía muy complicada, pero que todo había salido de maravilla.