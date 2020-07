"Ciro Guerra no merece ese desproporcionado linchamiento": exesposa del director

Cristina Gallego, exesposa del director de cine Ciro Guerra, se refirió por primera vez públicamente a las denuncias que hicieron hace unos días ocho mujeres, en las que aseguraron ser víctimas de acoso, y una de ellas, de abuso sexual, por parte del cineasta colombiano.

En un artículo escrito por Gallego y divulgado en el diario El Tiempo, la directora de cine indicó: "no estoy justificando sus acciones, que frente al artículo estoy segura no corresponden al tono en que son contadas y que la intención de las supuestas víctimas de buscar solamente que él no lo volviera a hacer dista mucho de la sanción social y el linchamiento que han buscado las periodistas".

Asimismo manifestó que "puedo decir con absoluta convicción que no merece el injusto y desproporcionado linchamiento por unas supuestas conductas y que, además, no han sido ni serán analizadas por los estamentos a los que corresponde hacerlo y a pesar de lo cual estas colegas condenan a la cadena perpetua su nombre, su dignidad y su carrera".

Gallego, quien trabajó con Ciro Guerra en las películas 'El abrazo de la serpiente' y 'Pájaros de Verano', entre otros proyectos, dijo que "para mí escribir cualquier cosa al respecto es muy difícil. Es un tema profundamente doloroso que me divide, una acusación sobre el hombre al que conozco hace más de veinte años y como militante feminista que soy".

Además consideró que "está muy bien hacer conciencia y dejar de normalizar los comportamientos abusivos, los maltratos inconscientes, los piropos que nos hacen sentir como basura, los 'manes' que se pasan en las fiestas, la relación poder/sexualidad, presente en este y otros medios".

Aunque al mismo tiempo dijo que este tipo de acusaciones no deben ser "a costa del linchamiento público, sin argumentación seria ni posibilidad de defensa, y de la destrucción de la vida profesional y personal, que para un cineasta está vinculada absolutamente con la vida pública".

En el texto, Cristina Gallego manifestó que a Ciro Guerra lo conoció cuando ella tenía 18 años; primero fueron amigos, luego novios y más adelante esposos "y a pesar de sus infidelidades (...) puedo decir con absoluta certeza, yo que soy treinta centímetros más pequeña que él, que nunca sentí ningún tipo de temor ni mucho menos agresión de él, ni hacia mí ni hacia mis hijos".

Además cuestionó la forma en que la revista Volcánicas, -quien hizo públicos los supuestos hechos- abordó este caso, al considerar que "tampoco estoy de acuerdo con buscar solidaridad y empatía con títulos incendiarios y “volcánicos” como el de la publicación, y que, además, no corresponde con los supuestos testimonios, pero que genera una reacción en masa".

En esta publicación Cristina Gallego también dejó en claro que "es a Ciro a quien le corresponde pronunciarse sobre los hechos que se relatan en el artículo, tomar las acciones legales, de comunicación y personales que crea que correspondan. Sin embargo, no puedo dejar de ser crítica ante lo que sucede".